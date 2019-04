Màxim Huerta rompe su silencio sobre su dimisión con Ana Rosa: "Pensé en morirme"

EP / Madrid Màxim Huerta ha regresado a Telecinco para romper su silencio tras su polémica salida del Gobierno en 2018 con su excompañera Ana Rosa Quintana.

En su visita al programa de Telecinco ha admitido haber pasado unos meses "muy difíciles" a raíz de su dimisión como Ministro de Cultura seis días después de haber asumido el cargo.

Pese a recordar con tristeza el momento de su dimisión, Huerta ha asegurado "no estar arrepentido de haber dicho que sí a Pedro Sánchez", y ha admitido incluso que "volvería a hacerlo" si se lo volviesen a pedir, porque "era hacer algo" que consideraba "ilusionante, un gran proyecto".

El ex Ministro de Cultura y Deporte regresa a la que fue su casa durante diez años para presentar su novela 'Intimidad improvisada' y no podemos estar más felices #MáximoAR https://t.co/QMFGuBiocD — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) 10 de abril de 2019

También ha recordado el momento en el que recibió la llamada del presidente del Gobierno para ser ministro. "Tenía varias llamadas perdidas, creía que me llamaba para preguntarme algo sobre la dirección de libros, no para ser ministro y en ese momento la cabeza va a toda velocidad porque tienes que responder y dije sí. Ahí mi vida cambió", ha explicado.

Después de su dimisión, ha asegurado haber recibido una llamada de Pedro Sánchez "en el verano, antes de irse de vacaciones, y ya está" y ha agradecido los mensajes de ánimo recibidos tras su salida del Ministerio. "No me estoy victimizando, pero cuando llegan esos mensajes de gente que conoces poco te dan la vida, así que gracias", ha asegurado el escritor, quien ha reconocido que en esos momentos decidió apartarse de la vida pública.

"Sientes que te están señalando, que jamás vas a vender algo, que tu vida va a morir" afirma @maximhuerta en #MáximoAR https://t.co/mX3zA4L77T — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) 10 de abril de 2019

, me quedé en casa y me costaba mucho volver a Madrid, a mi casa porque tenía miedo a entrar en pánico", ha explicado el periodista, quien ha asegurado estar ahora "ilusionado". "Después de un tiempo en el que me impuse no decir nada, estar callado, no leer nada sobre mí y con ayuda de un médico puedo estar aquí y hablar", ha añadido Huerta.

Sobre su futuro, ha asegurado estar "muy bien escribiendo" y ha asegurado haber recibido alguna oferta en televisión. "Alguna de ellas a cambio de hablar hace meses, pero me han ofrecido muchas cosas y alguna está bien", ha concluido.