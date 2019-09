Los desorbitados sueldos de los concursantes de 'GH VIP 7'

V. SEDEÑO Este miércoles se ha estrenado la séptima edición de 'GH VIP'. La casa de Guadalix ya acoge a toda una serie de rostros conocidos, dispuestos a convivir ante las cámaras durante los próximos meses.

El Gran Hermano de los famosos es todo un reclamo para colaboradores de televisión, modelos, actores e, incluso, nombres relacionados con la política. En la presente edición personajes tan dispares como Dinio García, Irene Junquera o Hugo Castejón prometen darle chispa al reality.

¡Algunos de nuestros concursantes no han podido resistirse y ya están a tope bailando la sintonía oficial de #GHVIP7! ESTE MIÉRCOLES A LAS 22:00H ENTRAN EN LA CASA DE GUADALIX Y DESCUBREN EL CASTING COMPLETO EN DIRECTO EN @TELECINCO. #VanAFlipar #VaisAFlipar pic.twitter.com/HXrigNThmw — Gran Hermano (@ghoficial) September 9, 2019

La decisión de participar en este tipo de programas y exponerse las 24 horas ante las cámaras responde, en muchas ocasiones, a atractivos alicientes económicos. Simplemente hay que consultar los sueldos que se embolsan los concursantes de 'GH VIP'.

Antonio David Flores

El ex marido de Rocío Carrasco, ha sido un habitual de los platós de televisión, y al ponerle sobre la mesa la tentadora oferta para participar en 'GH VIP 7' no ha podido resistirse. El ex guardia civil se embolsará entre 30 y 40.000 euros semanales durante su estancia en el reality.

Mila Ximénez

¡Viene dispuesto a hacérnoslo pasar MUY BIEN en #GHVIP7! ?? Así será la ÉPICA entrada de @diniogarcia ¡No te lo pierdas a las 22:00 en @telecincoes! pic.twitter.com/NqRUV8SHGa — Gran Hermano (@ghoficial) September 11, 2019

La colaboradora de 'Sálvame' ya sabe lo que es participar en un reality porque estuvo en 'Supervivientes 2016'. En esta ocasión, la oferta de ingresarse 30.000 euros semanales por entrar a la casa de Guadalix le ha hecho decidirse.

Anabel Pantoja

Llegó el día.... A las 22:00 nos vemos en @ghoficial !! Ya estoy maquillada y peinada... Mi Vesturio ES SORPRESA.... ?????????? pic.twitter.com/NMDyvDe3fD — Anabel Pantoja (@AnabelPantoja00) September 11, 2019

La sobrina de Isabel Pantoja es una habitual de los platós de televisión. Además de ser tertuliana fija de 'Sálvame', Anabel ha sido la defensora de su tía durante la estancia de ésta en 'Supervivientes'. Ahora llega su turno y su caché se ha situado en los 15.000 euros semanales.

Alba Carrillo

La modelo y también colaboradora de televisión repite experiencia en un reality, tras su paso por 'Supervivientes'. Carrillo, ex pareja de Fonsi Nieto y Feliciano López, llega dispuesto a todo y motivada por los 15.000 euros semanales que recibirá por su paso por el reality.

El Cejas

Chicos necesito vuestro apoyo mas que nunca! Sus quero ?? pic.twitter.com/somfjMetgJ — El Cejas (@elcejasofficial) September 11, 2019

Este joven youtuber da el salto a la televisión y lo hace con su sorprendente participación en 'GH VIP'. Esta decisión es de lo más rentable ya que le supondrá unos ingresos de 12.000 euros semanales.

Hugo Castejón

Esta vez no viene de visita... ¡Hoy @HugoCastejon llega a la Casa de #GHVIP7 para quedarse! ?? ¿Os imagináis su entrada así de animada? ¡¡Lo descubrimos a las 22:00 en DIRECTO en @telecincoes!! ?? pic.twitter.com/kLeYYvG6Pt — Gran Hermano (@ghoficial) September 11, 2019

La ex pareja de Marta Sánchez y Miriam Saavedra, también ex asesor política del PP de Madrid, se suma a la moda de los realities y lo hará por 5.000 euros a la semana.

Dinio García

¡Vuelve la vida en DIRECTO y @diniogarcia ya está preparado para vivir una Gala HISTÓRICA! ?? Te mostramos cómo fue su divertida sesión de fotos ?? ¿Quién será su aliado/a en la Casa? ¡¡Lo descubrimos este MIÉRCOLES Y JUEVES, en DIRECTO en el GRAN ESTRENO DOBLE de #GHVIP7!! ???? pic.twitter.com/ZIFF86gchc — Gran Hermano (@ghoficial) September 9, 2019

El que fuera pareja de Marujita Díaz regresa a la televisión para participar en 'GH VIP'. El cubano ganará 4.000 euros por cada semana que permanezca en el concurso.

Maestro Joao

Tras su paso por 'Supervivientes' el vidente vuelve a probar suerte y lo hace con una oferta de 3.000 euros a la semana.

El resto de concursantes de 'GH VIP', en función de su popularidad, cobrarán entre 4.000 y 3.500 euros a la semana.