Eurovisión Junior: Acusan a España de hinchar las votaciones a Melani

Melani, la representante española de Eurovisión Junior, consiguió un meritorio tercer puesto en el festival de música para jóvenes con su canción Marte. Sin embargo, las críticas se cebaron con algunos votantes españoles, que primero señalaron el sistema de votación de Eurovisión Junior, y después pidieron la movilización de los fans para conseguir que la joven cantante fuera la ganadora del voto del público.

Esta polémica nace directamente del sistema de votación de Eurovisión Junior, que, al igual que en su versión de adultos, cuenta con un 50% de puntos del jurado y el 50% restante con la opinión de al audiencia. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre ambos sistemas: en Eurojunior se vota por Internet, se permite el apoyo al candidato nacional y se puede votar repetidas veces de forma bastante fácil, mientras que en el certamen 'para mayores' un país no puede votar por su candidato ni en más de una ocasión.

Algunos de los instigadores de esta movilización por Melanie para que se convirtiera en ganadora del voto del público incluía instrucciones para votar en repetidas ocasiones, así como indicaciones sobre los países a los que repartir el resto del voto para no perjudicar a la candidata. De ahí la polémica de los eurofans en las redes sociales -también españoles-, que han cargado contra esta práctica.

1. NO votéis a 5 países que le dais votos a más rivales, votad sólo a 3

2. A parte de España, votad a Portugal y Gales que son las menos competitivas

3. Sobre todo prohibidísimo votar por Polonia, Francia y Armenia

4. Abrid 264746278 pestañas de incógnito y votad sin parar https://t.co/SIIe43FTn4 — turboniñata (@ChouBisnes) November 22, 2019

"Empezad a votar por canciones que os GUSTAN, no a vuestro país y a otros dos poco competitivos. Estáis arruinando el certamen", escribe una indignada seguidora que apuntilla: "De verdad, quiero que Melanie y todos tengan buenos resultados, pero no juguéis sucio y recordad: ES UN CONCURSO DE NIÑOS".

ffs i actually despise this.. stop abusing it and vote for songs you LIKE, not just your own country and the two least competitive ones ?? ruining the contest https://t.co/S8H4G8WWve — inga stan ???????????????????????? (@EsterPeony) November 22, 2019

"Españoles: Se quejan del voto de Eurovisión. También españoles: Votan en masa por España y países débiles para asegurarse de que ganan el voto online de Eurojunior. Es verdaderamente desconcertante y eso que soy español", se queja otro fan.

Spaniards: *complain about bloc voting in Eurovision*

Also spaniards: *spam vote for Spain and other weak entries to make sure we win the online voting in JESC*

Damn this really gets annoying and I'm spanish. — Postcard från Pablo | Eric Saade Stan | (@skitforvarandra) November 22, 2019

"Los votantes españoles lo están haciendo mal... Si vas a abusar del sistema, hazlo disimuladamente, como los polacos el año pasado o los holandeses el anterior, y no se os verá el plumero", señaló otro resignado eurofan.

Spanish voters are doing this voting thing all wrong... if you're gonna abuse the system, do it quietly like the Polish did last year or the Dutch the year before and you won't get caught lmao — Man? Upe Kas Pl?st (@neketebote) November 22, 2019

Otro fan también recordó las normas de la organización del certamen, que permitiría la suspensión de votos si tiene "motivos razonables para sospechar que se ha producido una votación fraudulenta".