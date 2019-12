Los momentazos más comentados de 'GH VIP 7'

V. SEDEÑO 'GH VIP 7' está a punto de finalizar. La selección más variopinta de famosos y rostros conocidos de la televisión y del papel cuché ha dado sus frutos en la maquinaria de audiencias de Mediaset. Desde Mila Ximénez, hasta Dinio, pasando por Antonio David Flores han dado momentos de todo tipo durante su encierro en la casa de Guadalix de la Sierra.

Edición tras edición los enfrentamientos, broncas, reproches y sobre todo romances engancha a millones de espectadores. En esta edición, las tramas más comentadas han sido las siguientes.

Adara, Gianmarco y Hugo Sierra

La casa de 'Gran Hermano' es el contexto perfecto para que surja el amor entre sus cuatro paredes. En este 'GH VIP' la pareja que más está dando de qué hablar es la formada por Adara y Gianmarco. Los jóvenes afirmaron haberse enamorado uno del otro, aunque Adara tiene una relación fuera con Hugo Sierra, padre de su bebé.

Adara: "Necesito saber... Vale, me has extrañado pero, ¿te has dado cuenta de algo?" Hugo: "De todo" https://t.co/wnt711AviU #MeGustaGHVIP6D pic.twitter.com/CBUdahIUGg

Las confesiones de la ex modelo y azafata de vuelo sobre sus problemas de pareja, revelando detalles íntimos de su vida sexual, hicieron que Hugo estallara en el exterior. A esto se sumó el acercamiento entre Adara y Gianmarco.

La expulsión del italiano sirvió para que ambos se viesen las caras en el 'Deluxe', mientras Adara sigue luchando como finalista del reality.

Lo último que nos ha dejado este triángulo amoroso fue el reencuentro de Adara con Hugo Sierra en el confesionario, con beso final de película. A éste le siguió la visita de Gianmarco, marcada por la frialdad.

No obstante, el reality sorprendió a la audiencia el pasado martes dando la oportunidad a Gianmarco de volver a entrar en la casa. La pareja se reencontró y esta vez sí que dio rienda suelta a sus sentimientos.

Adara, a Hugo Sierra: "Que me perdones. Si te he hecho daño, no sé cómo ha podido pasar. Me he enamorado de Gianmarco" #MeGustaGHVIPGala15 pic.twitter.com/IjzczIP4ON