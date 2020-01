Los lapsus televisivos más sonados de 2019

M. M. 2019 ha dejado buenas 'perlas' televisivas, sobre todo en cuanto a lapsus se refiere. El más sonado de todos, el de Pablo Iglesias durante el debate para las elecciones generales. Estos son algunos de los fallos en directo más comentados:

María Casado, pillada in fraganti

La presentadora Olga Zambea explicaba en el informativo 24 Horas de TVE la detención en Marruecos de un yihadista cuando el realizador tocó el botón equivocado y en vez de mostrar las imágenes correspondientes metió a María Casado en directo, sin que ella lo supiera.

Este gazapo se convirtió en uno de los gazapos más comentados del año, ya que la presentadora, sin saber que la estaban viendo miles de personas, fue pillada primero con el dedo en la nariz y después luciendo bíceps.

María Rey, Franco y Napoleón

Durante el especial de Telemadrid por el 2 de Mayo, la veterana periodista María Rey se refirió a las fiestas madrileñas como un "homenaje a las víctimas de los caídos en aquel levantamiento contra las tropas de Franco", en vez de decir que fue una revuelta contra la ocupación de Napoleón.

Por supuesto, las críticas no dejaron de inundar las redes sociales. La periodista misma escribió un mensaje en Twitter para responder a Hermann Tertsch, uno de los críticos: "¡Qué barbaridad! Tú has sido periodista en prensa y televisión. Seguro que alguna vez has tenido un lapsus. Yo los tengo a menudo, pero no por falta de conocimiento si no por torpeza, pero, ¿de verdad que no merezco tu respeto profesional ni siquiera para juzgarme por mí misma?

¡¡Dice Maria Rey, la mujer del omnipresente Manuel Campo Vidal, que el 2 de mayo conmemora el alzamiento de Madrid contra las tropas de Franco!!!!

Disfruten de los periodistas e intelectuales de la izquierda española!! pic.twitter.com/XujCM8VGNC — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 2 de mayo de 2019

TVE confunde a Carmen Calvo con Carmen Polo

La exhumación de Franco provocó uno de los despliegues informativos más grandes del año. Durante un día entero, televisiones, radios y periódicos volcaron sus esfuerzos en informar sobre la salida de Franco del Valle de los Caídos. Y claro, tantas horas de trabajo pueden llevar a lapsus como el que tuvo un periodista del programa 'España Directo'.

Cuando estaba explicando cómo se iba a proceder el traslado del dictador al cementerio de Mingorrubio, confundió el apellido de la mujer de Franco con el de la vicepresidenta del Gobierno socialista de Pedro Sánchez: "Franco descansará en un panteón junto a su mujer, Carmen Calvo".

El lapsus de Glòria Mena y Doña Manolita

Durante la emisión en directo de La Sexta Noticias la noche de este lunes, la periodista Gloria Mena se equivocó al leer el telepronter cuando informaba sobre las famosas colas de la administración de lotería de Doña Manolita.

"En doña Manolita, la polla es tan larga", dijo la presentadora, antes de rectificar y continuar diciendo, con un atisbo de sonrisa, que "... la cola es tan larga que incluso hay tiempo para hacer amigos".

"En doña Manolita, la polla es tan larga". Aquí ha habido un editor muy cabrón editando entradillas o un fallo de la presentadora. Ánimo a Gloria Mena de la Sexta en todo caso. TODO EL MUNDO hemos pasaso por algo así. pic.twitter.com/e2ixoiOczk — Javier Garrido (@UlisesOckham) December 8, 2019

Iglesias y las "mamadas"

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, tuvo un enorme lapsus durante el debate electoral al hablar de las 'manadas' cuando criticaba la "escandalosa diferenciación" en el Código Penal entre abuso sexual y violación. "Hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto con tantas mamadas".

¿Mamadas? El corazón de cualquier español que estuviera viendo el debate se paralizó€ pero el líder de Podemos rectificó rápidamente (en realidad quería decir manadas) y continuó con su discurso sin dar muestras de nerviosismo por la equivocación.

Ni que decir tiene que las redes sociales se paralizaron por unos segundos para acto seguido inundarse de memes del que era candidato a las elecciones generales.

Cerebro de Pablo Iglesias: Manadas. Manadas. Ma-na-das. Maaanaaadaaas. Pablo Iglesias: ...mamadas... pic.twitter.com/fFwIA75JE8

— José Luis Tivi (@eltivipata) November 5, 2019

La presentadora de El Tiempo desató las risas

Himar González, la presentadora de El Tiempo en Antena 3, se viralizó después de un pequeño lapsus que tuvo durante la emisión y que provocó las carcajadas en las redes sociales.

La canaria trató de "subnormales" a las temperaturas de estos días.