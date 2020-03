Los momentos más polémicos de 'La Resistencia'

L.N. Las lluvias de críticas a David Broncano por determinadas comparaciones, preguntas o salidas de tono en 'La Resistencia' empiezan a ser habituales. Tras su llegada a #O en febrero de 2018, el formato, que se vende como el primer 'late late show' en España, se ha posicionado como uno de los buques insignia de la cadena gracias a las peculiares entrevistas de Broncano.

Tan peculiares que suelen levantar ampollas. Los episodios de indignación a cuenta de este formato transgresor van en aumento. Ya se sabe que nunca llueve a gusto de todos y cuando se trata del humor, lo que en unos desata carcajadas, otros lo interpretan como bromas macabras y de muy mal gusto.

La Zowi

Un ejemplo tuvo lugar en enero de 2019 cuando entrevistó a La Zowi, una conocida artista de trap. La conversación entre ambos no terminaba de fluir y Broncano decidió preguntarle: "¿Cuánto crees que puedo tensar la entrevista preguntando por accidentes geográficos?". La Zowi no dudó en replicar: "A ver, como todas tus entrevistas".

Después, la artista soltó un par de frases lapidarias: "No lo he dicho por joder, no sabía si prepararme la entrevista, pero al final preferí no hacerlo". Tras varios silencios incómodos, Broncano le preguntó qué ciudad de las que había visitado tenía un mejor wifi. "No voy a contestar, no tengo una preferencia", respondió ella, para poco después añadir: "Conmigo no puedes hablar de nada, así que no entiendo para qué me has llamado".

Iggy Rubín

Una de las polémicas más fuertes que se recuerda en 'La resistencia' fue un monólogo del cómico madrileño Iggy Rubín con

"No hay que infravalorar nunca el alcance de la crueldad humana ¿Cuál es el alcance de la crueldad humana? Es imposible saberlo", dijo el cómico, para después continuar: "Ortega Lara: 532 días encerrado en un cubículo minúsculo, un cubículo muy pequeño, años después funda un partido que se llama Vox y nadie le dice lo que significa en inglés". "¿No ha sufrido este hombre bastante ya?", agregó y remató: "Ya sé que es con uve. Es que el techo del zulo era tan bajo que no cabía una be. Mucho cuidado con darle un escaño a Ortega Lara, que se hace un loft".

Movistar+ eliminó de todas sus plataformas este programa, emitido en abril de 2019.



El monólogo de Iggy Rubin, invitado en el programa La Resistencia, no se ajusta a los principios de Movistar+. En consecuencia se ha retirado de forma inmediata de todos los soportes de la plataforma. Lamentamos profundamente el daño que ha causado y pedimos disculpas por ello. — Movistar+ (@MovistarPlus) April 5, 2019

Broncano explicó después en Twitter su versión de los hechos: "Me consta que Movistar no ha actuado de esta forma por presiones de nadie. Presiones ha habido con otros mil chistes que hemos hecho y nunca nos han dicho nada. Creo que llevamos dos años haciendo una comedia fuerte y libre y estoy contento y agradecido por ello".





El perfil de Lorca en Grindr

Otro de los chaparrones que le han caído a Broncano llegó tras crear un perfil en Grindr a. Fue en marzo de 2019. Ese día visitaba el plató de 'La resistencia'para presentar su último libro: 'Los últimos caminos de Antonio Machado'.

En aquella ocasión, el programa preparó un momento que no dejó a nadie indiferente: "Hemos pensado cómo sería el perfil en Grindr de Lorca", contó Broncano, para después explicar al invitado que en esta aplicación para contactar con hombres homosexuales "amistad hay poca".

Escogieron GEN27, en referencia a la Generación del 27, como nombre de usuario y según indicó Broncano, adjudicaron a Lorca el rol de activo. "Ahí nos la hemos jugado muchísimo, pero es verdad que parecía muy echado para adelante". La cosa no quedó ahí. El presentador dijo que también especificaron que su estado de VIH era negativo.





Amaia Romero

Había ganas de recibir a Amaia Romero -flamante ganadora de2017- y el programa no defraudó. La navarra no defraudó. De hecho, en algunos momentos de la entrevista, soltó declaraciones de lo más polémico, que recogió la cuenta de Twitter del programa con el texto: "¡¡¡La confesión de Amaia que dejó sin palabras a Broncano!!!".

Broncano le preguntó por su fuerza y ella respondió: "Tengo mucha fuerza en los brazos porque puedo desnucar a un bebé si quiero".



¡¡¡La confesión de Amaia que dejó sin palabras a Broncano!!! pic.twitter.com/KigWhj4xfk — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) June 4, 2019

En otra publicación, Amaia espetó entre risas: "Yo una vez canté y con mi voz le devolví la vista a un ciego". Ya en la entrevista completa queda claro que se trataba de preguntas pactadas para 'trolear' a los medios digitales que buscan el clic fácil, como el propio Broncano le había propuesto. El presentador le dijo también que podía señalar que entre sus aficiones estaban "oír música y estrangular gatos".





Fernando Trueba

Uno de los últimos hachazos que recibió Broncano se lo propinó el pasado 19 de febrero Fernando Trueba. El director, guionista y productor de cine fue a 'La resistencia' para presentar, una caja especial con siete CD, dos DVD y un libro con vivencias y fotografías sobre la vida de Bebo Valdés.

Broncano no dudó en hacerle las preguntas habituales: cuánto dinero tiene actualmente en el banco y el número de relaciones sexuales mantenidas en los últimos 30 días. "¿Cuenta todo? ¿En grupo también? ¿Sexo oral y escrito?", preguntó Trueba. Broncano le confirmó que sí, que contaba todo y le pidió un dato. Ahí fue cuando Trueba le soltó: "¿Y a ti qué te importa?", desatando los aplausos del público. Broncano, lejos de molestarse, dijo que llevaba tres años esperando que alguien le dijera eso. "Es la respuesta ideal", concluyó.