Estas son las series que podrían suceder a 'Juego de Tronos'

C. G. 'Juego de tronos' ha marcado un antes y un después en la historia de la series. La ficción de HBO basada en la saga 'Canción de hielo y fuego' de George R. R. Martin se ha convertido en todo un fenómeno que ha traspasado la pequeña pantalla.

Con millones de espectadores en todo el mundo, unas cifras de ingresos desorbitadas y multitud de premios, la serie ha llegado a su última temporada como una de las marcas televisivas más famosas de la historia.

Pero, ¿qué pasará cuando termine? Encontrar una serie digna de suceder a la historia de los Siete Reinos va a ser difícil, pero a falta de unos pocos capítulos para que termine, aquí te proponemos una lista de series en desarrollo que bien podrían ser la nueva 'Juego de tronos'.

'Crónica del asesino de reyes'

Showtime trabaja desde hace tiempo en la adaptación televisiva de los libros de Patrick Rothfuss, elogiado por George R.R. Martin y comparado con el mismísimo J. R. R. Tolkien. Aunque las comparaciones son odiosas, lo que sí es cierto es que el autor de la historia de Kvothe ha demostrado que es capaz de cuidar cada detalle hasta crear un mundo de lo más completo en el que todo está hilado. La cadena televisiva ya ha anunciado que está preparando el guion de la serie y que la trama se ambientará una generación antes de 'El nombre del viento. En ella se presentarán personajes nuevos y, posiblemente, versiones más jóvenes de algunos de los que aparecen en los libros.



'El Señor de los Anillos'

Aunque Amazon guarda con máximo secretismo todo lo que tiene que ver con esta producción, sí que conocemos ya algunos detalles. La ficción se rodará en Escocia o que la historia se ambientará en la Segunda Edad de la Tierra Media, antes de lo acontecido en las películas de Peter Jackson. Además, la compañía anunció que la serie tendría una inversión inicial de 500 millones y, aunque la mitad de ellos desaparecerían en materia de derecho, esta cifra la convertiría en una de las series más caras de la historia (por no decir la que más).

