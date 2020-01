'House of the Dragon': todo lo que se sabe de la precuela de 'Juego de tronos'

House of Dragon. HBO

L.M./Madrid Poco más de medio año ha pasado desde el final de 'Juego de Tronos'. Una de las series que mayor expectación han despertado de la historia tuvo su desenlace después de ocho temporadas en HBO generando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Muchos se quedaron con ganas de más, y como suele ocurrir en estas ocasiones, la productora no tardó en reaccionar garantizando así algún tipo de 'continuidad' para el producto. En este caso, se hizo a modo de precuela, con el anuncio de la llegada de 'House of the Dragon', que se confirmó de manera oficial a finales del mes de octubre.

Lo primero que se supo oficialmente es que 'House of the Dragon' es una creación de George R.R. Martin (basada en su libro 'Fire&Blood') y Ryan Condal, con Miguel Sapochnik como director de los capítulos y el propio Condal en la faceta de guionista.

Con el paso de las semanas, se ha desvelado que la acción estará ubicada en el tiempo tres siglos antes que los acontecimientos de 'Juego de Tronos' y estará basada en la historia de los Targaryen, en los tiempos en los que eran la casa dominadora de Poniente, mucho antes de que llegase Daenerys.

Se prevé que la primera temporada siga una estructura similar a las de 'Juego de Tronos' con diez capítulos, pero todavía se desconoce su fecha de estreno.

El anuncio de la llegada de 'House of the Dragon' se produjo además al mismo tiempo que se conoció la cancelación del que iba a ser el primer proyecto asociado con la continuación de 'Juego de Tronos', que iba a protagonizar Naomi Watts, que en Estados Unidos se habla que pudo tener incluso un piloto grabado y que iba a estar ambientado en una etapa todavía anterior, miles de años antes que la serie original.