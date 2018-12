Las 10 peores series de televisión de 2018

U.M. Con el final del año es inevitable que surjan las típicas listas de lo mejor o lo que más ha destacado a lo largo de los 365 días. Sin embargo, tampoco hay que olvidar aquellos títulos, en este caso series, que podrían considerarse los peores de 2018.

Por ello, a continuación, repasamos diez ficciones que han pasado los últimos doce meses sin pena ni gloria por la televisión nacional e internacional.

'Here and Now'

Era uno de los regresos más esperados. Alan Ball, creador de la exitosa 'A dos metros bajo tierra', volvía a HBO con una nueva historia familiar. Sin embargo, las vivencias de sus personajes, entre los que sobresalían Tim Robbins y Holly Hunter, no cuajaron en la audiencia y la cadena decidió prescindir de la serie y no renovarla.

'Krypton'

La serie cuenta los orígenes de Superman, pero sin estar el popular superhéroe presente en ella. En concreto, se centra en el abuelo del héroe de DC, cuya historia llevó a la llegada de su nieto a la Tierra.

'I Feel Bad'

Una de las apuestas cómicas de la NBC esta temporada no consigue despertar lo que pretende, las risas. Se ha colocado como una de las peor valoradas del año tanto por crítica como por público.

'El Continental'

La 1 anunciaba por todo lo alto el estreno de la serie que contaba con un reparto de altura liderado por Álex García y Michelle Jenner. Sin embargo, una trama incomprensible y una ambientación sin sentido la han colocado como una de las series peor valoradas de 2018. Twitter se llenó de críticas en su estreno por su "parecido" con la aclamada 'Peaky Blinders'.

'Camping'

Lena Dunham ('Girls') ha repetido en HBO este año con 'Camping', una adaptación de una exitosa 'sitcom' británica. Pese a contar con Jennifer Garner y David Tennant en el reparto, la ficción no para de acumular malas críticas desde su estreno en octubre.

'The Neighborhood'

La comedia cuenta cómo una familia del Medio Oeste americano se muda a un barrio de Los Ángeles, donde su nuevo vecino está preocupado por la posibilidad de que cambie la cultura del barrio debido a los inquilinos recién llegados. La crítica le da un 20% en la web Rotten Tomatoes.

'Fugitiva'

Otro estreno de La 1 que tampoco ha gozado de suerte esta temporada y que ha tenido unas cifras bajísimas de 'share'. Todo pese a contar con un reparto encabezado por Paz Vega, vapuleada por la crítica, y Roberto Álamo.

'New Amsterdam'

Este drama protagonizado por un doctor, Max Goodwin, que busca mejorar los servicios del hospital público más antiguo de Estados Unidos no ha gozado de buenas críticas por parte de los medios especializados. Sí en cambio del público, que le otorga un 87% en Rotten Tomatoes.

'Alex, Inc.'

Zach Braff ('Scrubs') volvía a la televisión con una serie que duró tan solo diez episodios en antena. La crítica la definió como "dolorosa", así como su trama fue catalogada de "absurda".

'La verdad'

Por último, otro estreno en España. Con un reparto con nombres como Lydia Bosch o Jon Kortajarena, la serie continúa emitiéndose a pesar de que no parece haber causado un gran furor entre el público. En Filmaffinity es uno de los títulos peor valorados del año, con un 4,2.