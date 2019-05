Las series que debes ver según los actores de 'Juego de tronos'

A.R. El final de 'Juego de tronos' ha dejado huérfanos de intrigas y emociones a una legión de fans. Pero la televisión ofrece otras muchas series interesantes para disfrutar durante horas el sofá. Algunas son largas, otras, de capítulos limitados. Y, para curar el mono, los actores de la ficción que ha tenido en vilo durante semanas a millones de personas en todo el mundo han hecho su propia selección de favoritas para HBO.

Estas son algunas de las series favoritas señaladas por los actores de 'Juego de tronos', todas en la misma plataforma:

Danaerys (Emilia Clarke)

El cuento de la criada

Inspirada en la novela homónima de Margaret Atwood, la serie protagonizada por Elisabeth Moss, ha ganado ocho premios Emmy y dos Globos de Oro con su historia distópica sobre una sociedad con graves problemas de infertilidad en el que las mujeres se convierten en esclavas sexuales de los altos mandatarios.

El top cinco de Danaerys se completa con las cuatro siguientes:

-Death and Nightingales

-Quantico

-La amiga estupenda

-Sexo en Nueva York

Cersei (Lena Headey)

Big Little Lies

Un elenco de lujo con grandes nombres del cine –Nicole Kidman, Reese Whiterspoon y Laura Dern– realza 'Big Little Lies', una serie que tiene como argumento las envidias, las apariencias y los problemas de familia, pero, sobre todo la realidad de la violencia en el matrimonio sin pelos en la lengua.

El top cinco de Cersei se completa con las cuatro siguientes:

-Fosse/Verdon

-Heridas abiertas

-Liar

-Better Things

Tyrion (Peter Dinklage)

The Big Bang Theory

Otra serie que ha llegado a su fin coincidiendo con 'Juego de tronos' es 'The Big Bang Theory', que ha permanecido en antena desde 2007 haciendo reír a millones de espectadores de todo el mundo con las peripecias de Sheldon Cooper y compañía. Desde su estreno ha ganado cinco premios Emmy, y un Globo de Oro, entre otros.

El top cinco de Tyrion se completa con las cuatro siguientes:

-The Newsroom

-Fargo

-The Wire

-El negocio

Jon Nieve (Kit Harington)

The Walkind Dead

'The Walking Dead', basada en el cómic homónimo de Robert Kirkman, retrata un mundo postapocalíptico en el que un grupo de supervivientes tratan de sobrevivir en un planeta dominado por los zombis.

El top cinco de Jon Nieve se completa con las cuatro siguientes:

-Britannia

- Knightfall

-Mayans M.C.

-Entourage: El séquito

Arya (Maisie Williams)

Killing EVE

La serie la serie protagonizada por Sandra Oh y Jody Comer es un thriller de espías con vocación feminista alejado de los tópicos del cine de James Bond. En la historia, las tramas de espionaje se alternan con los golpes de humor negro.

El top cinco de Arya se completa con las cuatro siguientes:

-Clase letal (Deadly Class)

-Pequeñas mentirosas: Perfeccionistas

-Warrior

-Banshee

Bran (Isaac Hempstead-Wright)

Manifest

Este drama de género sobrenatural, creado por Jeff Rake y estrenado el pasado año, narra la historia de los pasajeros y la tripulación de un avión comercial que reaparece cinco años después de haber sido considerados muertos.

El top cinco de Bran se completa con las cuatro siguientes:

-Legion

-True Detective

-The Flash

-The Leftlovers

Sansa (Sophie Turner)

The Spanish Princess

Esta miniserie de televisión británico-americana, basada en las novelas 'The Constant Princess' y 'The King's Curse', de Philippa Gregory, es la secuela de 'The White Princess' y 'The White Queen' y cuenta la historia de Catalina de Aragón, la princesa española a la que se le prometió el trono inglés desde que era niña.

El top cinco de Sansa se completa con las cuatro siguientes:

-Legacies

-Girls

True Blood

-The White Princess