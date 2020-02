Las series más esperadas que llegan en 2020

J.E./Madrid Si eres de esos seriéfilos que no pueden perderse lo último de las grandes plataformas, seguro que ya lo has visto todo en Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Movistar... ¿Andas a la búsqueda de nuevas series que devorar? ¿Tienes un vacío en tu vida tras el final de 'Juego de Tronos'?

Continuamente están llegando a las pantallas nuevas creaciones con las que podrás disfrutar en tu tiempo libre, y 2020 no será una excepción en una etapa en las que las series tienen más adeptos que nunca.

Repasamos las que serán las principales series de nuevo estreno que se esperan para los próximos meses y que intentarán engancharte y convertirse en tema de conversación recurrente en todos los centros de trabajo, bares y reuniones familiares.



Netflix

El 7 de febrero llega esta adaptación del cómic de Joe Hill acerca de tres hermanos que tras el asesinato de su padre, se mudan a su hogar en Massachusetts para descubrir que la casa tiene llaves mágicas que les dan poderes y habilidades. Protagonizada por el pequeñode apenas 11 años y por Connor Jessup, ex de Falling Skies.

Space Force: Quizá la serie más esperada de la plataforma para los próximos meses, aunque aún no tiene fecha confirmada, aunque se espera para finales de año. Creada y protagonizada por el genial Steve Carell (The Office) y con John Malkovich en uno de sus roles principales, estará centrada en la creación de la Fuerza Espacial como una de las futuras ramas del gobierno estadounidense.



HBO

La vuelta de(Doctor House) en el papel del capitán de un crucero espacial se estrenó el 19 de enero y está ambientada en un hipotético futuro pasado el ecuador de este siglo XXI. Zach Woods (The Office) y Ethan Phillips (Star Trek: Voyager) son algunos de los principales actores que completan el reparto.

The Outsider: Una miniserie de apenas cuatro capítulos basada en la novela homónima de Stephen King que ya ha visto la luz desde la segunda semana del año. Terror e investigación se entremezclan en esta creación protagonizada por Ben Mendelsohn (Bloodline), Bill Camp (Birdman, The Night Of), Julianne Nicholson (Masters of Sex) y Cynthia Erivo (Harriet).



Amazon Prime Video

Recién estrenada, cuenta con un viejo conocido de la saga como Patrick Stewart como protagonista y con un elenco en el que destacan(The Newsroom) y Santiago Cabrera (Heroes). La muerte de Data y la destrucción de Romulus son su punto de partida.

Hunters: Lo nuevo de Al Pacino y Josh Radnor (Cómo conoci a vuestra madre) llega a finales del mes de febrero y está basada en una banda de 'cazanazis' que han descubierto en la Nueva York de 1977 una red de altos funcionarios que traman la creación del Cuarto Reich en Estados Unidos.

La Rueda del Tiempo: Basada en una emblemática serie de novelas de Robert Jordan, la fantasía será el elemento principal en sus episodios protagonizados por Rosamund Pike. La serie supone el salto internacional de Álvaro Morte (El Profesor de La Casa de Papel).



Series españolas

La nueva creación de Los Javis sobre la vida y la muerte de La Veneno tendrá ocho capítulos y comenzará a emitirse este mes de marzo. Lola Dueñas, Goya Toledo y Ester Expósito serán algunos de sus principales rostros reconocibles.

Supernormal (Movistar+): Con Miren Ibarguren (Aída, Escenas de matrimonio) como protagonista y dirigida por Emilio Martínez-Lázaro (Ocho apellidos vascos, El otro lado de la cama), contará la vida de una ambiciosa directora de un banco de inversión y madre en el frenético mundo del siglo XXI.

Nasdrovia (Movistar+): Leonor Watling y Hugo Silva reaparecen en la pequeña pantalla con esta adaptación de una novela de Sergio Sarria. Ella, abogada con una vida rutinaria, intenta cambiar de vida al darse cuenta de los motivos que la alejan de la felicidad. La crisis de los 40, representada en esta creación.



Otras

El universo Marvel vuelve a tener otra gran ventana con esta serie que adapta una creación de Stan Lee y que vuelve a contar con Anthony Mackie, Sebastian Stan y Daniel Brühl. Sus acontecimientos ocurren después deestará dividida en seis episodios y se espera su estreno para final de año.

Little Fires Everywhere (Hulu): Con Reese Whitherspoon (Oscar por En la cuerda floja), Kerry Washington (Scandal), Rosemarie DeWitt (Black Mirror: Arkangel) y Joshua Jackson (Dawson Crece y The Affair) como estrellas relata los destinos cruzados de la familia Richardson, con una enigmática madre y su hija que cambian sus vidas. Está basada en la novela de Celeste Ng que en su momento se convirtió en best seller.

Stargirl (The CW): Los superhéroes vuelven a la pantalla con esta creación basada en la protagonista homónima de DC Comics, que estará encarnada por la joven Brec Bassinger. Se espera su estreno para esta primavera.